7 Yıldır Makinesiz Deri Sanatı: Tek Kişilik Atölye 9 Ülkeye Ulaşıyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde deri el sanatları ustası Soner Karaşahin, yaklaşık 7 yıldır makine kullanmadan tamamen el işçiliğiyle kişiye özel deri ürünler üretiyor. Ham deriyi Isparta'dan temin eden Karaşahin, hazırladığı ürünleri Türkiye'nin 40 ilinin yanı sıra 9 farklı ülkeye ulaştırıyor.

Deri işçiliğine 2019 yılında başlayan Soner Karaşahin, ilk dönemlerde üç boyutlu deri kabartma ve dekoratif maske çalışmaları yaptı. Zaman içerisinde klasik çanta, cüzdan, aksesuar ve el boyaması deri ürünlere yönelen Karaşahin, atölyesinde üretimin tüm aşamalarını el aletleriyle gerçekleştiriyor.

Ürünlerinin hiçbirinin seri üretim olmadığını belirten Karaşahin, "Yapmış olduğum tüm ürünler makineye girmiyor ve her biri tek. Atölyemde kesimden dikişe, şekillendirmeden boyamaya kadar bütün aşamalar tamamen el işçiliğiyle yapılıyor" dedi.

İlk satışlarını sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiğini anlatan Karaşahin, daha sonra e-ticaret platformlarında da satış yapmaya başladığını ifade etti. Bugüne kadar 9 farklı ülkeye ürün gönderen Karaşahin, Türkiye'de ise 40 ile toptan satış gerçekleştirdiklerini söyledi.

El emeği üretimin sabır ve uzun çalışma gerektirdiğini belirten Karaşahin, "Yaklaşık 7 yıldır tamamen el sanatları üzerine çalışıyorum. Bu işe başladığımda e-ticaret platformları yoktu. İlk satışlarımı sosyal medya üzerinden yaptım. Daha sonra e-ticaret sitelerinde de yer almaya başladım. Bugüne kadar 9 farklı ülkeye ürün gönderdim. Türkiye'de ise 40 ile toptan satış gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Fabrikalardaki seri üretim ile kendi çalışma sisteminin birbirinden tamamen farklı olduğunu dile getiren Karaşahin, her üründe uzun saatler süren emeğin bulunduğunu belirterek, "Fabrikalarda devasa makineler saniyeler içinde binlerce ürün üretebiliyor. Ben ise bu atölyede her ürüne emeğimi işliyorum. Deriye attığım her dikiş, kullandığım her el aleti saatler süren bir çalışmanın sonucu. Bu işi yapmak sabır istiyor" ifadelerini kullandı.

Bir dönem üretimi 6 kişilik ekiple sürdürdüklerini belirten Karaşahin, son iki yıldır çalışmalarına tek başına devam ettiğini söyledi. Üretimin yanı sıra işletmenin tüm sorumluluğunu da üstlendiğini ifade eden Karaşahin, "El emeği deri ürünleri tek kişinin kolayca yapabileceği bir iş değil. Son iki yıl öncesine kadar altı kişiyle siparişlere yetişmeye çalışıyorduk. Şimdi üretimi tek başıma sürdürüyorum. Hem üretimi hem de işletmeyi yürütmek gerçekten çok zor. Bir geminin kaptanı tek benim ama bu zanaatı yaşatmak için üretmeye devam ediyorum" dedi.

Geleneksel deri işçiliğinin gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini vurgulayan Karaşahin, el emeği ürünlere verilen desteğin artırılmasının geleneksel zanaatların yaşatılması açısından önemli olduğunu kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı