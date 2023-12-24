Üye Girişi
Haberler

Bandırma'da lodos etkili oldu, sahili çöp bastı

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Abone Ol

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde lodos etkisiyle denizden çıkan atıklar ve çöpler sahili kirletti.

Bandırma'da lodos etkili oldu, sahili çöp bastı

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Bandırma'nın hakim rüzgarı poyraz yerini lodosa terk edince, limanı çöp bastı.

Bandırma'da geçtiğimiz 3 gün boyunca etkili olan şiddetli rüzgar ve lodos etkisini bugün azaltmaya başladı. Lodosun yaşandığı Bandırma'da denizin dibindeki atıklar ve çöpler kıyıya vurdu. Denizden çıkan atıklar arasında pet şişeden çakmağa, tahtadan ayakkabıya kadar birçok atık olduğu görüldü.

Lodosun etkisiyle limanın içinde belli noktalarda biriken çöpler denizin kirletilmeye devam edildiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Balıkesir Çevre Hava Durumu Yerel Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title