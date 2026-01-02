Bandırma'da dondurucu soğuk etkisini artırdı, sıcaklık -7 dereceye kadar düştü

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde soğuk hava etkisini giderek artırıyor. İlçede gece saatlerinde hava sıcaklığı-7 dereceye kadar düşerken, gündüz saatlerinde ise-5 derece seviyelerinde seyrediyor. Dondurucu soğuklar, özellikle sabah ve gece saatlerinde yaşamı olumsuz etkiliyor.

Soğuk havayla birlikte kent genelinde don ve buzlanma riski artarken, sürücüler zor anlar yaşıyor. Özellikle ana arterler, ara sokaklar ve kırsal bölgelerde buzlanma nedeniyle vatandaşlar sabah saatlerinde araçlarının camlarının buz tuttuğunu, yollarda kayganlığın arttığını ifade ediyor.

Yetkililer, sürücülerin kış lastiği kullanmaları, ani fren ve hızdan kaçınmaları konusunda uyarılarda bulunurken; yayaların da buzlanmaya karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Soğuk havanın özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar için risk oluşturduğuna dikkat çekildi.

Meteorolojik değerlendirmelere göre Bandırma'da soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesi beklenirken, gece sıcaklıklarının sıfırın altında seyretmeye devam edeceği bildirildi. - BALIKESİR