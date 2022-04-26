Bandırma'da deniz çekilmesi artarak devam ediyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bandırma'da deniz çekilmesi artarak devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Ömer Turan - Yerel
 - Güncelleme:

Bandırma'da deniz çekilmesi artarak devam ediyor Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 4 aydır devam eden 15 metrelik deniz çekilmesi etkisini sürdürüyor.

BALIKESİR (İHA) - Bandırma'da deniz çekilmesi artarak devam ediyor

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 4 aydır devam eden 15 metrelik deniz çekilmesi etkisini sürdürüyor.

Bandırma'da 4 ay önce başlayan 15 metrelik deniz çekilmesi artarak devam ediyor. Deniz çekilmesinin tamamen doğa olayı olduğunu belirten S.S Çakıl Köyü ve Çevresi Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hakkı Sır, "Bu deniz çekilme olayı tamamen doğa olayıdır. Poyrazlı havalarda deniz suyu çekilir. Lodoslu havalarda da deniz şişer ve normal seviyesine gelir. Bunun fay hattı ve depremle bir alakası yoktur. Tamamen doğa olayıdır" dedi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

İhlas Haber Ajansı / Ömer Turan - Yerel

Balıkesir, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title