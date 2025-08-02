Bandırma'da Çocuklara Yaz İçin Yardım Kampanyası

Bandırma'da Çocuklara Yaz İçin Yardım Kampanyası
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bandırma'nın Paşabayır Mahallesi'nde, muhtar Belgin Şentürk öncülüğünde yapılan bir kampanya ile ihtiyaç sahibi çocuklara 40 çift terlik ve 18 çift ayakkabı bağışlandı.

Bandırma'nın Paşabayır Mahallesi'nde çocuklara yönelik sosyal yardımlar hız kesmeden devam ediyor. Mahalle Muhtarı Belgin Şentürk öncülüğünde yaz döneminde çocukların ayaklarının terlememesi için anlamlı bir kampanyaya daha imza attı.

Kış aylarında gerçekleştirilen bot kampanyasında olduğu gibi, bu kez de bir hayırsever iş insanı tarafından 40 çift terlik ve 18 çift ayakkabı bağışlandı. Yardımlar, Paşabayır Mahalle Muhtarlığı aracılığıyla ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılacak.

Muhtar Belgin Şentürk, yapılan yardımlardan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Bu iş insanı uzun zamandır her kampanyamızda bizim yanımızda. Daha önce kışın çocuklarımızın ayakları üşümesin diye bot desteğinde bulunmuştu. Şimdi ise yaz için terlik ve spor ayakkabılarla destek verdi. Kendisine hem şahsım hem de çocuklar adına çok teşekkür ediyorum." dedi.

Terlik ve ayakkabılar, muhtarlık tarafından sosyal medya aracılığıyla duyurularak ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına ulaştırılacak. Muhtar Şentürk, "Her çocuğun ayak numarasını tek tek bilemeyeceğimiz için duyarlı ailelerimiz çocuklarını alıp gelip burada deneyecekler. Seçtikleri ürünleri gönül rahatlığıyla alıp gidecekler." şeklinde konuştu.

Şentürk, bağışta bulunan hayırsever iş insanına iş yaşamında başarılar dileyerek, verdiği gönülden destek için bir kez daha teşekkür etti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Radara yansıdı! Sağanak yağış adım adım İstanbul'un üzerini kaplıyor

Radara yansıdı! Adım adım İstanbul'un üzerini kaplıyor
Türkiye-Suriye doğal gaz hattı açıldı

Suriye'de söz sahibi olmak isteyen İsrail'i çıldırtacak hat açıldı
İzmir'de kuraklık nedeniyle 6 Ağustos'tan itibaren kısmi su kesintileri başlayacak

İlçe ile başladı büyükşehire yayıldı! Saat 23'ten sonra artık su yok
Türk demir çelik devinin konkordato talebi onaylandı

Türk sanayisinde deprem: Demir çelik devi konkordato ilan etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ukrayna'dan Rus tesisine saldırı! Şiddetli patlama kamerada

Putin'i küplere bindiren saldırı! Kritik tesis vuruldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.