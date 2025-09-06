Bandırma'da Beklenen Yağış Gerçekleşti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden yaptığı uyarılar sonrası beklenen yağış, Bandırma'da sabah saatlerinde etkisini gösterdi.

Kent merkezinde kısa süreli de olsa etkili olan sağanak, hava sıcaklığını düşürerek vatandaşlara serin bir gün başlangıcı yaşattı. Özellikle sabah saatlerinde dışarıya çıkanlar, yağmur nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı.

Meteoroloji yetkilileri, yağışlı havanın gün içinde aralıklarla devam edebileceğini, önümüzdeki günlerde ise sıcaklıkların mevsim normallerine yaklaşacağını bildirdi. - BALIKESİR