Bandırma'da Beklenen Yağış Gerçekleşti

Bandırma'da Beklenen Yağış Gerçekleşti
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası Bandırma'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış, sıcaklıkları düşürdü ve serin bir gün başlattı. Yağışların gün içinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden yaptığı uyarılar sonrası beklenen yağış, Bandırma'da sabah saatlerinde etkisini gösterdi.

Kent merkezinde kısa süreli de olsa etkili olan sağanak, hava sıcaklığını düşürerek vatandaşlara serin bir gün başlangıcı yaşattı. Özellikle sabah saatlerinde dışarıya çıkanlar, yağmur nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı.

Meteoroloji yetkilileri, yağışlı havanın gün içinde aralıklarla devam edebileceğini, önümüzdeki günlerde ise sıcaklıkların mevsim normallerine yaklaşacağını bildirdi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
