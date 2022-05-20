Bandırma Belediyesi'nden Kkmm Eğitimi - Haberler

Bandırma Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Halk Sağlığı Birimi uzmanları, 18 Mayıs'tan itibaren 'Kendi Kendine Meme Muayenesi (KKMM)' eğitimine başladı.

Bandırma Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Muhtarlık İşleri Müdürlüğü önemli bir iş birliğine imza attı. Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Halk Sağlığı Birimi'nde görevli kadın uzmanlar, 18 Mayıs'tan itibaren KKMM eğitimine başladı.

İlk olarak Yeni Ziraatli Mahallesi'ndeki kadınlara verilen KKMM eğitimine yoğun ilgi gösterildi. Halk sağlığını korumaya yönelik bu eğitimler, belli periyotlar halinde devam edecek.