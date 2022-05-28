Bandırma Belediyesi 4. Satranç Turnuvası Başladı - Haberler

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Bandırma Belediyesi 4. Satranç Turnuvası Başladı

ANKA - Yerel
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Bandırma Belediyesi 4. Satranç Turnuvası Başladı

Bandırma Belediyesi 31. Uluslararası Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali kapsamında 4. Satranç Turnuvası bugün başladı.

Bandırma Belediyesi 31. Uluslararası Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali kapsamında 4. Satranç Turnuvası bugün başladı.

28-29 Mayıs 2022 tarihlerinde, Bandırma Belediyesi Harun Karacan Gençlik ve Spor Merkezi'nde düzenlenen Satranç Turnuvası'na tüm katılımlar, online başvuru ile gerçekleşti.

TSF Lisansına sahip 2021 – 2022 yılı vizesi yapılmış, 2015 ve öncesinde doğan sporcuların katılabildiği turnuvada, maçların büyük heyecanla geçmesi bekleniyor.

4 ayrı yaş kategorisinde, 64 sporcunun yarıştığı turnuvada, her kategorinin ilk üçüne değerli hediyeler takdim edilecek.

ANKA / Yerel

Satranç Turnuvası Harun Karacan Turizm Mayıs Yerel Haberler

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