Bandırma Belediyesi 4. Satranç Turnuvası Başladı - Haberler

Bandırma Belediyesi 31. Uluslararası Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali kapsamında 4. Satranç Turnuvası bugün başladı.

28-29 Mayıs 2022 tarihlerinde, Bandırma Belediyesi Harun Karacan Gençlik ve Spor Merkezi'nde düzenlenen Satranç Turnuvası'na tüm katılımlar, online başvuru ile gerçekleşti.

TSF Lisansına sahip 2021 – 2022 yılı vizesi yapılmış, 2015 ve öncesinde doğan sporcuların katılabildiği turnuvada, maçların büyük heyecanla geçmesi bekleniyor.

4 ayrı yaş kategorisinde, 64 sporcunun yarıştığı turnuvada, her kategorinin ilk üçüne değerli hediyeler takdim edilecek.

ANKA / Yerel