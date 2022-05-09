Bandırma Belediye Başkanı Tosun, Tcg Nusret Müze Gemisi'ni Ziyaret Etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bandırma Belediye Başkanı Tosun, Tcg Nusret Müze Gemisi'ni Ziyaret Etti

ANKA - Emel Türegün - Yerel
 - Güncelleme:
Bandırma Belediye Başkanı Tosun, Tcg Nusret Müze Gemisi'ni Ziyaret Etti

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, beraberinde Belediye Meclis Üyesi Mesut Özdemir ile TCG Nusret Müze Gemisi’ni ziyaret etti.

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, beraberinde Belediye Meclis Üyesi Mesut Özdemir ile TCG Nusret Müze Gemisi'ni ziyaret etti.

Gemi komutanı Yüzbaşı Arda Kesici, Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun'a ve Belediye Meclis Üyesi Mesut Özdemir'e ziyaretleri sırasında rehberlik etti.

Gölcük Tersanesi Komutanlığı tarafından aslına uygun, birebir modeli olarak inşa edilen TCG Nusret Müze Gemisi, Bandırmalı ziyaretçileri için bugün Şehir İskelesine demir atmıştı.

ANKA / Emel Türegün - Yerel

Mesut Özdemir, Tolga Tosun, Müze, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title