Bandırma Belediye Başkanı Tosun, Tcg Nusret Müze Gemisi'ni Ziyaret Etti

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, beraberinde Belediye Meclis Üyesi Mesut Özdemir ile TCG Nusret Müze Gemisi'ni ziyaret etti.

Gemi komutanı Yüzbaşı Arda Kesici, Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun'a ve Belediye Meclis Üyesi Mesut Özdemir'e ziyaretleri sırasında rehberlik etti.

Gölcük Tersanesi Komutanlığı tarafından aslına uygun, birebir modeli olarak inşa edilen TCG Nusret Müze Gemisi, Bandırmalı ziyaretçileri için bugün Şehir İskelesine demir atmıştı.