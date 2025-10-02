Balveren Mezarlık Ziyareti Geleneği 325 Yıldır Devam Ediyor

Şırnak'ın Balveren beldesinde yaklaşık 325 yıllık bir gelenek olarak her yıl düzenlenen mezarlık ziyareti ve ardından kurulan sofralar, bu yıl da yaklaşık 13 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Şırnak'ın Balveren beldesinde Cudi Dağı eteklerindeki mezarlığı toplu ziyaret geleneği yaklaşık 325 yıldır yaşatılıyor. Her yıl mezarlığı ziyaret eden vatandaşlar, ardından kurulan sofralarda bir araya geliyor. Türkiye'nin farklı şehirlerinde ve yurt dışında yaşayan Balveren beldesi nüfusuna kayıtlı vatandaşlar, her yıl gerçekleştirilen geleneksel mezarlık ziyaretini bu yıl da gerçekleştirdi. Yıllardır ekim ayının ilk perşembe günü Cudi Dağı eteklerinde bulunan Balveren Mezarlığı'nda yapılan etkinliğe katılanlar, duaların ardından kazanlarda pişirilerek metrelerce uzunluktaki sofralarda ikram edilen yemekleri yedi. Çevre köylerden, Mardin, Diyarbakır, Batman, İstanbul, Mersin ve yurt dışından gelen yaklaşık 13 bin kişi etkinlikte buluştu.

Etkinliğe katılan Ahmet Bayram, "300 yıldan fazladır devam eden bir gelenektir. Bu dini, kültürel gelenek devam ediyor. Ekim ayın ilk perşembe gününde vatandaşlar gelip mezarlığın etrafını kapatıp, mezarlık temizliği yapıp, vatandaşlar tarafından Kur'an okunurdu. Öğren vaktinde namaz kılıp yemekler yenirdi. Eskiden burada hayvanlar kesilip, öğlen yemeği hazırlığı yapılırdı. Şimdilerde ise yemekler evde veya burada hazırlanır ve ikram edilir. Biz bu dini etkinliği 325 yıldır devam ettiriyoruz. Her sene daha coşkulu ve kalabalık oluyor. Burada hem sosyalleşme hem de dini etkinlikte yerine gelmiş oluyor" dedi.

Hayal Erkan ise, "Yıllardır devam eden bu gelenek için her sene buraya geliyoruz. Mezarlıkta ölüler için dualar ediliyor. O gelenek o günden bu güne devam ediyor. Yurt dışından ve ülke içinden birçok ilden Balveren'e geliyorlar. Buraya gelen aileler, herkes yemek yapıyor, dışarıdan gelen misafirlere kurulan sofralarda ikram ediliyor" diye konuştu. - ŞIRNAK