Dede torun, genç yaşlı aynı safta buluştu

Efeler İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen Mahallece Camideyiz programı, Baltaköy Mahallesi'nde birlik ve beraberlik duygularının ön plana çıktığı bir etkinlik ile gerçekleştirildi. Camide gerçekleştirilen programda aileler, yaşlılar ve gençler bir araya gelerek dua ettiler.

Efeler İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen Mahallece Camideyiz programı kapsamında Baltaköy Mahallesi'nde birlik, dua ve muhabbetin hakim olduğu anlamlı bir buluşma gerçekleştirildi.

Programda dede ve nineler torunlarıyla, anne ve babalar çocuklarıyla, gençler ise büyüklerle aynı safta, aynı duada bir araya geldi. Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte cami, bir kez daha mahallenin buluşma noktası olurken gönüller ortak bir iklimde birleşti. Efeler İlçe Müftüsü Ramazan Coşkun, programda yaptığı sohbetinde camilerin yalnızca taş ve duvardan ibaret yapılar olmadığını, asıl imarın insanla, ihlasla ve gönülle gerçekleştiğini vurguladı. Umurlu Bölge Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu öğreticilerinin rehberliğinde hafız öğrenciler tarafından okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti ile ilahi ve kasideler, camide manevi bir atmosfer oluşturdu. Program boyunca çocuklar ve gençler de unutulmadı. Dergi, balon ve şekerlemelerle sevindirilen miniklerin yüzlerinde tebessüm oluşturdu. İkramlarla sona eren programda, Efeler İlçe Müftülüğü yetkilileri programa katkı sunan tüm görevlilere ve katılım sağlayan vatandaşlara teşekkür ederek, benzer buluşmaların devam edeceğini ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
