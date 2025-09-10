Ballıca Köyü'nde Kahvehane, Kadınlara Özel Gün Ayırıyor

Haber: Rafet Öztürk

(AMASYA) - Taşova ilçesi Ballıca Köyü'nde yıllardır erkeklerin buluşma noktası olan kahvehane, ayda bir gün kadınlara özel olarak hizmet veriyor. Kadınlar çay eşliğinde sohbet ediyor ve günlük yorgunluklarını paylaşıyor.

Taşova ilçesine bağlı Ballıca Köyü'nde, köy kahvesi artık ayda bir gün kadınlara da kapılarını açıyor. Köyün merkezinde bulunan kahvehanede, belirlenen günde kadınlar bir araya gelerek çay içiyor, sohbet ediyor ve yorgunluklarını birlikte atıyor.

Kahvehanenin işletmeciliğini üstlenen Gözde Mızrak Sağlam, bu uygulamanın baba mesleğini sürdürürken başlattığı bir sosyal etkinlik olduğunu ifade etti.

"Her gün erkeklerde, bir kere de bize"

Köy sakinlerinden Sündüz Demir, uygulamayı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Gözde'ye teşekkür ediyoruz. Gelinimiz zaten. Böyle bir şeyi uyguladığı için hep beraber geldik, çay içiyoruz. Erkeklerin elinden kahvehaneyi aldık. Bir kere de bize olmuş, çok değil yani. Bence çok güzel bir şey" dedi.

"Bugün bir araya geldik, mutluyuz"

Emekli öğretmen Hanife Dülger, ayda bir kez kadınlar için açılan kahvehanede bir araya gelmenin önemine dikkat çekerek, "Her zaman yan yana gelemiyoruz. Bugün bir bahane oldu, çok güzel bir duygu. Birbirimizin sıkıntılarına ortak oluyoruz, mutluluğunu paylaşıyoruz. Erkekler belki hoş karşılamayacak ama bir gün de bizim için olsun" ifadelerini kullandı.

Kahvehane işletmecisi Gözde Mızrak Sağlam ise şunları söyledi:

"Eşim 18 yıldır bu işi yapıyor. Arkadaşlarımdan da çok talep aldım ben. 'Böyle bir şey açar mısın' dediler. 'Tabii, neden olmasın?' dedim, eşime sordum. Eşim de olabileceğini söyledi. Ben de böyle bir şey açtım. İlk açtığımda çok yoğun ilgi gördüm. İkinciyi de açtım yine çok yoğun bir ilgi görüyorum. Herkese çok teşekkür ederim. Erkeklerin sosyalleşmeye hakkı varsa kadınların da var diye düşünüyorum. Kadınlar da bu aktiviteden geri kalmasınlar. Öyle bir şey yaptım kendimce."