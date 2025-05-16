Balkon Korkuluklarına Sıkışan Çocuk İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
Batman'da oyun oynarken kafasını balkonun demir korkuluklarına sıkıştıran 6 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerinin hızlı ve titiz müdahalesiyle kurtarıldı.
Kafası balkonun demir korkuluklarına sıkışan çocuk böyle kurtarıldı
BATMAN - Batman'da kafasını balkonun demir korkuluklarına sıkıştıran 6 yaşındaki çocuk itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Yeni Mahalle'de 6 yaşında çocuk oyun oynarken kafasını balkon korkuluklarına sıkıştırdı. Aile ve çocuğun kendi çabası yetmeyince durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çocuk, ekiplerin titiz çalışmasıyla kafası sıkıştığı yerden çıkartıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN ARSLAN - Yerel