Balıklıgöl Yanında Eğlence Görüntülerine Tepki

Şanlıurfa'daki Balıklıgöl manzaralı disko görüntüleri tepkiye neden oldu.

Türkiye'de inanç turizminin önemli merkezlerinden biri olan Balıklıgöl'ün yakınında çekildiği iddia edilen disko ve eğlence görüntüleri tepkilere neden oldu. Müzik eşliğinde dans eden çok sayıda kadının yer aldığı görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Arkada Balıklıgöl ve Şanlıurfa Kalesi'nin yer aldığı görüntüler büyük tepkiye neden oldu.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'ı etiketleyerek sosyal medyada paylaşan vatandaşlar, eskiden sıra gecelerinin olduğunu, şimdi ise kadınların Balıklıgöl'ün yanı başında uygusuz bir şekilde göbek attığını belirterek gerekenin yapılmasını istedi. - ŞANLIURFA