Haberler

Balıklıgöl Yanında Eğlence Görüntülerine Tepki

Balıklıgöl Yanında Eğlence Görüntülerine Tepki
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da Balıklıgöl manzaralı bir diskoda çekilen görüntüler, sosyal medyada büyük tepki topladı. Müzik eşliğinde dans eden kadınların yer aldığı bu görüntüler, inanç turizmi açısından önemli bir bölgedeki uygunsuzluk olarak değerlendirildi.

Şanlıurfa'daki Balıklıgöl manzaralı disko görüntüleri tepkiye neden oldu.

Türkiye'de inanç turizminin önemli merkezlerinden biri olan Balıklıgöl'ün yakınında çekildiği iddia edilen disko ve eğlence görüntüleri tepkilere neden oldu. Müzik eşliğinde dans eden çok sayıda kadının yer aldığı görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Arkada Balıklıgöl ve Şanlıurfa Kalesi'nin yer aldığı görüntüler büyük tepkiye neden oldu.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'ı etiketleyerek sosyal medyada paylaşan vatandaşlar, eskiden sıra gecelerinin olduğunu, şimdi ise kadınların Balıklıgöl'ün yanı başında uygusuz bir şekilde göbek attığını belirterek gerekenin yapılmasını istedi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Genç kadının midesinden iki adet kalem çıkarıldı

Genç kadının midesinden çıkanlar doktorları bile hayrete düşürdü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
El freni çekilmeyen otomobili tek eliyle durdurdu

Tek eliyle faciayı önledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.