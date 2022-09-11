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Balıkesir haberleri | Marmara için  'kuvvetli yağış' uyarısı

Yerel Haberler

Balıkesir haberleri | Marmara için  'kuvvetli yağış' uyarısı

Balıkesir haberi: METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Yağışın, bu gece yarısından itibaren etkili olmasının beklendiği belirtildi.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi'nde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerinden itibaren Trakya'da Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, sabah saatlerinden itibaren kuzeyinde ve doğusunda İstanbul'un kuzey kesimleriyle Anadolu yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin edildiği belirtildi.  Yağışların Trakya'da öğle saatlerinden sonra, doğu kesimlerde akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Uğur Akagündüz - Yerel

İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Marmara Bölgesi Trakya Bölgesi Yerel Güncel Haberler

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