Balıkesir yerel haberi | Burhaniye Belediye Başkanı Deveciler'den İtfaiyecilere Ziyaret

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, 25 Eylül-1 Ekim İtfaiyecilik Haftası dolayısıyla Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği'ni ziyaret etti.

Başkan Deveciler ile Başkan Yardımcıları Tamer Midilli ve Oktay Erbalaban, itfaiyeciler ile sohbet ederek, gece gündüz demeden büyük bir özveriyle görevlerini yerine getiren personeli tebrik etti.

Ziyarette, belediye-itfaiye iş birliklerinin geliştirilmesi yönünde fikir alışverişinde bulunuldu.

Başkan Deveciler, "İtfaiye ekiplerimiz zorlu ancak bir o kadar da hayati bir görevi yerine getiriyor. Zorda kalan her canlının imdadına yetişen başta Burhaniye'deki itfaiye personelimiz başta olmak üzere tüm kahraman itfaiye personelinin İtfaiye Haftasını kutluyorum. Görevini icra ederken hayatlarını kaybeden tüm kahraman itfaiye şehitlerimizi de saygı ve rahmetle anıyorum" dedi.