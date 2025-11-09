Balıkesir Valisi Ustaoğlu, Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Kooperatifi'ni Ziyaret Etti

Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR) – Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Burhaniye'deki Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Kooperatifi'ni ziyaret etti. Vali Ustaoğlu, Tariş'e ait Pelitköy Zeytinyağı Fabrikası'nı da gezdi.

Vali Ustaoğlu'na ziyaretinde Burhaniye Kaymakamı Cumali Atilla, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Ünal Bayhan ve İlçe Emniyet Müdürü Faik Karabaş eşlik etti. Vali Ustaoğlu, Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı Fikret Akova ile Burhaniye Tariş Başkanı Nadir Karayaz'dan üretim süreçleri ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Fabrikada taze zeytinyağını da tadan Ustaoğlu, üreticilere bereketli bir sezon diledi.

Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı Fikret Akova, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Değerli Balıkesir Valimiz İsmail Ustaoğlu ile Burhaniye Kaymakamımız Cumali Atilla, İlçe Jandarma Komutanımız Yarbay Ünal Bayhan ve Emniyet Müdürümüz Faik Karabaş, Burhaniye Tariş'i ziyaret ettiler. Tariş'i tanıtmak, kooperatiflerin üretimimizdeki yerini, zeytin üreticilerinin ve sektörün dertlerini paylaştık" ifadelerini kullandı.