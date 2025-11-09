Haberler

Balıkesir Valisi Ustaoğlu, Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Kooperatifi'ni Ziyaret Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Burhaniye'deki Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Kooperatifi'ni ziyaret etti. Fabrikayı gezerek üretim süreçleri hakkında bilgi aldı ve üreticilere bereketli bir sezon diledi.

Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR) – Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Burhaniye'deki Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Kooperatifi'ni ziyaret etti. Vali Ustaoğlu, Tariş'e ait Pelitköy Zeytinyağı Fabrikası'nı da gezdi.

Vali Ustaoğlu'na ziyaretinde Burhaniye Kaymakamı Cumali Atilla, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Ünal Bayhan ve İlçe Emniyet Müdürü Faik Karabaş eşlik etti. Vali Ustaoğlu, Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı Fikret Akova ile Burhaniye Tariş Başkanı Nadir Karayaz'dan üretim süreçleri ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Fabrikada taze zeytinyağını da tadan Ustaoğlu, üreticilere bereketli bir sezon diledi.

Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı Fikret Akova, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Değerli Balıkesir Valimiz İsmail Ustaoğlu ile Burhaniye Kaymakamımız Cumali Atilla, İlçe Jandarma Komutanımız Yarbay Ünal Bayhan ve Emniyet Müdürümüz Faik Karabaş, Burhaniye Tariş'i ziyaret ettiler. Tariş'i tanıtmak, kooperatiflerin üretimimizdeki yerini, zeytin üreticilerinin ve sektörün dertlerini paylaştık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Yerel
6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında gözaltı sayısı 11'e yükseldi

6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında yeni gelişme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 işçinin öldüğü facianın ardından rezil paylaşımlar! Ölenlere hakaret ve küfür ettiler

6 kişinin öldüğü yangın sonrası büyük rezillik! Hemen harekete geçildi
Beykoz'da dehşete düşüren olay! Balık tutanların oltasına ceset takıldı

İstanbul'da dehşete düşüren olay! Balık tutanların oltasına takıldı
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Şara, ABD'li subaylarla basketbol oynadı

Başına 10 milyon dolar ödül koydukları liderle basketbol oynadılar
Bomba iddia: Interpol devrede, 600 futbolcu ifadeye çağrılacak

Korkulan oldu! Interpol, Türkiye'deki 600 futbolcu için harekete geçti
6 işçinin öldüğü facianın ardından rezil paylaşımlar! Ölenlere hakaret ve küfür ettiler

6 kişinin öldüğü yangın sonrası büyük rezillik! Hemen harekete geçildi
4 yıldır Türkiye'de yaşıyor! İngiliz'in ülkemizle ilgili söyledikleri bomba

4 yıldır Türkiye'de yaşıyor! İngiliz'in ülkemizle ilgili söyledikleri bomba
Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu

Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu
Hastanın MR cihazında unutulmasına soruşturma! Personelin iş akdi sonlandırıldı

Devlet hastanesinde büyük skandal! Personelin iş akdi sonlandırıldı
Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar

Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar
Böylesi ilk kez oluyor! Bomba gibi patladı

Böylesi ilk kez oluyor! Bomba gibi patladı
AVM esnafını canından bezdiren 4 şüpheli böyle yakalandı

AVM esnafını canından bezdiren 4 kişi böyle yakalandı
Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan, Bahçeli ve Öcalan'a çağrı: Bir kardeşiniz olarak...

Erdoğan ve Bahçeli'ye "Kardeşim" diyerek çağrı yaptı
Eski Galatasaraylı kabusu yaşıyor! Psikolojisi dağıldı, 'beni çıkartın' dedi

Eski G.Saraylı kabusu yaşıyor! Küstü, "beni çıkartın" dedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.