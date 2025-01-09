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Balıkesir Valisi'nden Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Balıkesir Valisi'nden Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı
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Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, 10 Ocak 'Çalışan Gazeteciler Günü' dolayısıyla yayımladığı mesajda, tarafsız habercilik ve özgür basının önemine vurgu yaptı. Gazetecilerin, vatandaşları doğru ve hızlı şekilde bilgilendirmedeki rolünü önemsediğini belirtti.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu tarafından 10 Ocak "Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla yayınlanan mesajda tarafsız, ilkeli habercilik anlayışı ve güçlü, özgür basın vurguları yapıldı.

Vali İsmail Ustaoğlu yaptığı açıklamada, basının temel ilkesinin vatandaşları doğru ve tarafsız şekilde bilgilendirmek olduğunun altını çizerken, habere erişim noktasında gazetecilere düşen sorumluluğun da önemini vurguladı. Düşünce ve ifade özgürlüğünün bir demokrasi göstergesi olduğunu söyleyen Vali Ustaoğlu, bireylerin haber alma hakkının ancak özgür bir basınla mümkün olabileceğini dile getirdi. Vali Ustaoğlu, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Temel hak ve hürriyetler arasında sayılan haber alma hakkı ülkemizde anayasal güvence altına alınmış bulunmaktadır. Toplumun tarafsız, hızlı ve doğru bilgilendirilmesi amacıyla önemli bir görevi yerine getiren, demokrasilerin vazgeçilmez bir gereği ve teminatı olan basın; halkımızın haber alma hakkının tam manasıyla yerine getirilmesinde üstendiği toplumsal sorumluluk sebebiyle önemli bir güçtür. Bu önemli gücün, meslek ahlakı ve tarafsızlık ilkesine uygun bir şekilde kullanılması, kamuoyu adına bir denetleme gücü oluşturarak demokrasinin gelişmesine ve hesap verilebilirlik ilkesine katkı sağlamaktadır. Basın, milletin müşterek sesidir. Bilgi, tecrübe, araştırma, titizlik ve sorumluluk gerektiren, tarafsız, kişilik haklarına saygılı, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyarak bu değerli misyonu yerine getiren gazetecilerimiz, insanlara demokratik sürece katılmaları için ihtiyaç duydukları bilgileri verir.

Ülkemiz genelinde ve yerel düzeyde yürütülmekte olan kamu hizmetleriyle ilgili olarak vatandaşlarımızın, doğru ve hızlı bir şekilde bilgilendirilmesi, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının, taleplerinin yetkililere ve kamuoyuna aktarılarak, getirdiği çözüm önerileriyle toplumun taleplerinin karşılanmasında etkili role sahip olan gazeteciler; kamu kurum ve kuruluşlarının daha sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olmakta, devletimiz ve vatandaşlarımız arasında köprü görevi görmektedirler.

Tarafsız habercilik ilkeleriyle, doğru ve hızlı haber iletmeyi esas edinerek zorlu şartlar altında özveriyle görev yapan yerel ve ulusal basın mensuplarımızın ve çalışanlarının, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"'nü kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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