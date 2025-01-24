Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Edremit'teki Projeleri İnceledi

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Edremit ilçesinde yapımı devam eden projeleri yerinde inceledi.

Vali Ustaoğlu, ilk olarak yapımı süren Edremit Devlet Hastanesi inşaatını ziyaret ederek yetkililerden çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı. Sağlık altyapısını güçlendirmek adına hayata geçirilen bu projenin, vatandaşların kaliteli ve ulaşılabilir sağlık hizmetlerine daha kolay erişmesini sağlayacağını ifade etti.

Edremit Devlet Hastanesi Acil Servis Bölümü'nde de incelemelerde bulunan Ustaoğlu, burada yürütülen sağlık hizmetleri ile ilgili bilgi aldı ve tedavi gören hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali Ustaoğlu'nun Edremit'teki bir diğer durağı, İbrahimce Mahallesi oldu. Mahallede yapımı devam eden İbrahimce Mahallesi Camii inşaatında inceleme yapan Ustaoğlu, yetkililerden projenin ilerleyişi hakkında bilgi aldı.

Ziyaretin ardından mahalle sakinleri ile bir araya gelen Vali Ustaoğlu, vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinledi. - BALIKESİR