Üniversiteli gençler, Gazze için koştu

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğrencileri, Gazze'deki İsrail zulmüne dikkat çekmek amacıyla " Filistin'e Özgürlük Koşusu, Bir Adım At, Bir Umut Kat" sloganıyla bir farkındalık etkinliği düzenledi.

Fakülte öğrencileri Tolga Şen, Mehmet Tekin Uslu, Enes Kolu, Büşra Pirvadioğlu ve Samera Mohıbı tarafından hazırlanan proje, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi önünden başladı. Katılımcılar, Enver Güreli Bulvarı boyunca uzanan 3.5 kilometrelik parkuru tamamladı.

Koşuya; Fakülte Dekanı Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, Burhaniye Cumhuriyet Başsavcısı Turgay Osman Taş, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Fatih Çolakopğlu ve Özkan Demir ile Burhaniye Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Varol da ellerinde pankartlarla bir süre yürüyerek destek verdi.

Yarışmada Ahmet Doğan Keçeci birinciliği, Ramazan Koltuk ikinciliği, Ramazan Yıldırım ise üçüncülüğü elde etti. Dereceye girenlere madalyaları, Dekan Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, Başsavcı Turgay Osman Taş ve Ticaret Odası Başkanı Hasan Varol tarafından takdim edildi.

Koşu öncesinde bir konuşma yapan Dekan Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, İsrail'in Gazze ve Filistin'de gerçekleştirdiği katliamı kınadıklarını belirterek, bu tür farkındalık projelerinin önemine vurgu yaptı. İlban, "Fakültemiz sosyal sorumluluk projeleri içerisinde bu katliamın insanlık suçu olduğunu gösterebilmek için bizler de öğrencilerimizle taşın altına elimizi koyduk" şeklinde konuştu.

Proje yürütücüsü Tolga Şen ise koşunun Filistin halkının mücadelesinde yanlarında olduklarını haykıran sembolik ve kararlı bir duruş olduğunu vurgulayarak, zulme, soykırıma ve adaletsizliğe karşı duran tüm mazlum toplumlarla omuz omuza olduklarını göstermeyi amaçladıklarını belirtti. - BALIKESİR