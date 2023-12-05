Balıkesir Üniversitesi ile Otizmli Bireyleri Destekleme Vakfı Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) ile Otizmli Bireyleri Destekleme Vakfı (OBİDEV) arasında akademik iş birliği protokolü imzalandı. Protokol ile özel eğitimin niteliğini artırmak, geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalar planlı ve koordineli bir şekilde yürütülecek.

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) ile Otizmli Bireyleri Destekleme Vakfı (OBİDEV) arasında, akademik iş birliği protokolü imzalandı.

Gerçekleşen imza töreninde, Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt ile Otizmli Bireyleri Destekleme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Tabanlı kurumlar adına iş birliği protokolünü imzaladı.

Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Satıl'ın da yer aldığı imza töreninde yapılan iş birliği protokolüyle, özel eğitimin niteliğini artırmak, geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla çalışmaların planlı ve koordineli bir şekilde yürütülmesinde Balıkesir Üniversitesi aktif rol alarak ve bu kapsamda gerçekleştirilen çalışmalarda Otizmli Bireyleri Destekleme Vakfına destek olacak. - BALIKESİR