Balıkesir Sındırgı'da 4 Büyüklüğünde Deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) paylaştığı bilgilere göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 01.59'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 14,41 kilometre olarak kaydedildi. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel