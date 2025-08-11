Balıkesir Sındırgı'da 4 Büyüklüğünde Deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 01.59'da meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremin derinliği 14,41 kilometre olarak kaydedildi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 01.59'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) paylaştığı bilgilere göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 01.59'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 14,41 kilometre olarak kaydedildi. - BALIKESİR

