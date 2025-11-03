Balıkesir Sındırgı'da 4.9 Büyüklüğünde Deprem
AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 15.35'de 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 11.02 kilometre olarak kaydedildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel