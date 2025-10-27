Haberler

Balıkesir Merkezli 6.1 Büyüklüğündeki Deprem Çanakkale'de Hissedildi

Balıkesir Merkezli 6.1 Büyüklüğündeki Deprem Çanakkale'de Hissedildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afet ve Acil Yönetim Başkanlığı'nın verilerine göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, Çanakkale'de de hissedildi. Çanakkale Valisi, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını duyurdu.

Balıkesir merkezli 6.1 büyüklüğündeki deprem Çanakkale'de de hissedildi.

Afet ve Acil Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre, saat 20.48'de merkez üstü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinliği 5.99 kilometre olan deprem Çanakkale'de de hissedildi. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çanakkale'de de hissedilen deprem sonrası şu ana kadar intikal eden herhangi bir olumsuzluk yoktur. İlgili birimlerimiz saha taramalarına devam etmektedir. Geçmiş olsun" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde deprem

Balıkesir Sındırgı'da yine şiddetli deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yağışlar can suyu oldu! Susuzluktan kırılan ilde 3 gün kesinti yok

Yağışlar can suyu oldu! Susuzluktan kırılan ile büyük müjde
Hande Erçel'in İngilizcesi tartışma konusu oldu, meslektaşı Pınar Altuğ'dan yanıt geldi

Hande Erçel tartışmasında Pınar Altuğ tarafını belli etti
Arka Sokaklar'ın Suat'ının fotoğrafı büyük tartışma yarattı

Tartışma yaratan fotoğraf
Eşini öldürüp cinayeti sosyal medyadan itiraf etti

Eşini öldürüp cinayeti sosyal medyadan itiraf etti
Yağışlar can suyu oldu! Susuzluktan kırılan ilde 3 gün kesinti yok

Yağışlar can suyu oldu! Susuzluktan kırılan ile büyük müjde
Milyonları ilgilendiren 'emekli maaşı' anketi: Sonuç tam da beklendiği gibi

Emekli maaşı için anket yapıldı, sonuç tam da beklendiği gibi
Sındırgı'daki deprem güvenlik kamerasına yansıdı

İşte yüreklerin ağza geldiği anlar! Apar topar kaçtılar
Bakanlık affetmedi! Yetkisiz ikinci el araç satanlara dev ceza

Bakanlık affetmedi, kesilen para cezası öyle böyle değil
Fenerbahçe, derbi öncesi vitesi 5'e taktı

Ne maç ama! Fenerbahçe, derbi öncesi alev aldı
Hacettepe Üniversitesi karıştı! Palalı saldırganlar kamerada

Birileri üniversiteleri karıştırıyor! Palayla kampüsü bastı
Bahis skandalı sonrası Ahmet Çakar'dan Galatasaray maçı için bomba yorum

Bahis skandalı sonrası Galatasaray maçı için bomba yorum
235 bin TL'ye aldığı otomobilini satmak isteyen vatandaş hayatının şokunu yaşadı

235 bin TL'ye aldığı otomobilini satmak isteyince şoke oldu
Başsavcılık'tan hakemlerin bahis oynamasına ilişkin yeni açıklama

İşte bahis skandalında savcılığı en çok zorlayan detay
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.