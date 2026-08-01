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Balıkesir Marmara'daki orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı... Yangınla ilgili 1 kişi gözaltında

Balıkesir Marmara'daki orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı... Yangınla ilgili 1 kişi gözaltında
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Balıkesir'in Marmara ilçesinde Topağaç Mahallesi kırsalında çıkan yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Vali İsmail Ustaoğlu, yangına, evinin bahçesinde yaptığı kaynak işlemi sırasında çıkan kıvılcımın neden olduğu tespit edilen bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Marmara ilçesinde Topağaç Mahallesi kırsalında çıkan yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Vali İsmail Ustaoğlu, yangına, evinin bahçesinde yaptığı kaynak işlemi sırasında çıkan kıvılcımın neden olduğu tespit edilen bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Marmara ilçesine bağlı Topağaç Mahallesi kırsalında öğle saatlerinde çıkan yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi. Vali Ustaoğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Marmara İlçemiz Topağaç Mahallesi kırsalında saat 12.00 sıralarında başlayan yangın büyük ölçüde kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangının çıkış sebebi ile ilgili olarak Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmada, yangının, S.Y. isimli şahsın evinin bahçesinde kaynak yaptığı esnada çıkan kıvılcımdan başladığı tespit edilmiş olup, ilgili şahıs Marmara İlçe Cumhuriyet Savcılığı talimatı ile İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alınmıştır."

Kaynak: ANKA
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