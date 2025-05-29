Balıkesir Lisesi'nden 1 Milyon İzlenme : Beden Perküsyonu Başarısı

Balıkesir Lisesi'nde görevli Müzik Öğretmenin 30 öğrenci ile beraber yaptığı beden perküsyonu tam not aldı. Sosyal medyada okulun hesabından paylaşılan görüntüler çok beğenilince, bir kaç gün içinde 1 milyon izlenmeye ulaştı. Müzik ve sanat adına güzel görüntülerin yayılması sonucu öğrencileri teşvik etmek amacı ile milyonluk izlenmeye pastalı kutlama yapıldı.

Balıkesir Lisesi öğrencileri çektikleri beden perküsyonu videosu ile hem Balıkesir'in hem de Türkiye'nin gündemi oldular. Müzik Öğretmenleri Zeynep Pürnek'in eğitimi ile Mozart'ın Türk Marşı eşliğinde beden perküsyonu çalışmasına başlayan 30 lise öğrencisi ses ve ritm üzerinde senkron üzerine kurulu bir çalışma hazırladı. Kendi çektikleri videoyu Okul Müdürü Ahmet Demiroğlu ve Müdür Yardımcısı Esra Doğan ve Cemre Atay'dan da tam not aldı. Videonun instagram sosyal medya hesabı üzerinden okul adına paylaşılmasının ardından gösteriyi yapan çocuklar büyük taktir topladı. Videonun bir kaç gün içinde 1 milyon izlemeye ulaşmasının ardından okulda pastalı kutlama yapıldı. Okul Müdürü Ahmet Demiroğlu, oldukça zor olan beden perküsyonunu öğrencilerinin başarı ile yaptığını ifade ederek, tebrik etti. Müzik Öğretmeni Zeynep Pürnek ise, "Yaptığımız çalışmanın ismi beden perküsyonu. Perküsyon ritim demek. Bu yapılan çalışma da bedenimizi kullanarak yaptığımız bir ritim çalışmasını ifade ediyor. Öğrencilerin sınav stresi, başarı kaygısı gibi streslerden arınması için, kafalarını rahatlatmak için müzik temelli başlattığımız bir çalışmaydı. Kendi içlerinde de öğrencilerimizin ilgisini çekti ve bir başarı elde etmiş olduk. Müdür Yardımcımız Cemre Hanım ve Müdürümüz Ahmet Bey'in destekleri ile sosyal medyada paylaşıldı ve tahminimizden daha çok ilgi gördü. Videonun izlenmesi şuan bildiğimiz 1 milyon oldu. Mutluyuz" dedi.

Beden Perküsyonu yağan öğrenciler adına konuşan Tuana Berra Şenel ise ekip olarak güzel bir iş başardıklarını söyledi. Şenel, "Beden perküsyonu ile danslardan ilerledik. El çırpma, zıplama gibi özellikleri kullandık. Sosyal medyada izlenmesinden de çok memnunuz. Bizim içinde çok güzel yorumlar yapmışlar, teşekkür ediyoruz" dedi.

Öğrencilerin, repertuvara katılacak olan yeni gösterileri ile çalışmalara devam edeceği bildirildi. - BALIKESİR