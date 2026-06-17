Haberler

Balıkesir'de 7 vali yardımcısı ve kaymakam atandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Açıklanan kararname ile Balıkesir'de görev yapan Vali Yardımcıları ve kaymakamlar başka illere atanırken, yerlerine 7 vali yardımcısı ve kaymakam atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte, Balıkesir dahil olmak üzere toplam 430 mülki idare amirinin görev yeri değişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu kararname ile Metin Arslanbaş, Karesi Kaymakamlığından İzmir Dikili Kaymakamlığına, Hasan Yaman, Ayvalık Kaymakamlığından İzmir Bergama Kaymakamlığına, Engin Aksakal Bandırma Kaymakamlığından İzmir Bayraklı Kaymakamlığına, Faruk Atar, İvrindi Kaymakamlığından Kahramanmaraş Ekinözü Kaymakamlığına, Muttalip Çetin, Dursunbey Kaymakamlığından Siirt Eruh Kaymakamlığına, Turgay Hakan Bilgin, Altıeylül Kaymakamlığından Ankara Vali Yardımcılığına ve Ali Edip Budan, Balıkesir Vali Yardımcılığından Muğla Menteşe Kaymakamlığına atanırken, Gökhan Gürbüzerol, Tekirdağ Marmaraereğlisi Kaymakamlığından Altıeylül Kaymakamlığına, Recep Öztürk Bursa Kestel Kaymakamlığından Bandırma Kaymakamlığına, Ömer Çimşit Isparta Eğirdir Kaymakamlığından Ayvalık Kaymakamlığına, Musa Ayyıldız Denizli Serinhisar Kaymakamlığından Dursunbey Kaymakamlığına, Murat Büyükköse Afyonkarahisar Vali Yardımcılığından Karesi Kaymakamlığına Aydın Memuk, Manisa Vali Yardımcılığından Balıkesir Vali Yardımcılığına ve Eyüp Kaykaç, Sakarya Vali Yardımcılığından Balıkesir Vali Yardımcılığına atandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Denizli'de uyuşturucu operasyonu! Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı

Baro başkanı ve 11 avukat gözaltında! Suçlama yüz kızartıcı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara'yı sarsan iddia: 4 CHP'li belediye başkanı AK Parti'ye geçecek

4 belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor! Bir isimden açıklama geldi
Ece'nin son görüntüleri ortaya çıktı! Kalbi meğer bu yüzden yıpranmış

Ece'nin son görüntüleri ortaya çıktı! Kalbi meğer bu yüzden yıpranmış
Dünya Kupası idmanında panik! Zehirli yılan antrenmanı durdurdu

Dünya Kupası'nda korkulan oldu!

İstanbul'un göbeğinde demir korkuluklara kabloyla asılı ceset bulundu

Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Kabloyla asılmış ceset bulundu
Belediye başkanına tepki gösterince yaka paça salondan atıldı: Yalan konuşuyorsun

Belediye başkanına tepki gösterince yaka paça salondan atıldı
Atatürk Barajı doldu: Kahta’daki kafe ve lokantalar sular altında kaldı

Yağışlar barajı doldurdu, işletmeler suyla doldu
Dünyanın konuştuğu kaleci rotayı kadınlara çevirdi

Bir anda dünya yıldızı oldu, ardından 2 bin kadını...