Balıkesir'de 7 vali yardımcısı ve kaymakam atandı

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Açıklanan kararname ile Balıkesir'de görev yapan Vali Yardımcıları ve kaymakamlar başka illere atanırken, yerlerine 7 vali yardımcısı ve kaymakam atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte, Balıkesir dahil olmak üzere toplam 430 mülki idare amirinin görev yeri değişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu kararname ile Metin Arslanbaş, Karesi Kaymakamlığından İzmir Dikili Kaymakamlığına, Hasan Yaman, Ayvalık Kaymakamlığından İzmir Bergama Kaymakamlığına, Engin Aksakal Bandırma Kaymakamlığından İzmir Bayraklı Kaymakamlığına, Faruk Atar, İvrindi Kaymakamlığından Kahramanmaraş Ekinözü Kaymakamlığına, Muttalip Çetin, Dursunbey Kaymakamlığından Siirt Eruh Kaymakamlığına, Turgay Hakan Bilgin, Altıeylül Kaymakamlığından Ankara Vali Yardımcılığına ve Ali Edip Budan, Balıkesir Vali Yardımcılığından Muğla Menteşe Kaymakamlığına atanırken, Gökhan Gürbüzerol, Tekirdağ Marmaraereğlisi Kaymakamlığından Altıeylül Kaymakamlığına, Recep Öztürk Bursa Kestel Kaymakamlığından Bandırma Kaymakamlığına, Ömer Çimşit Isparta Eğirdir Kaymakamlığından Ayvalık Kaymakamlığına, Musa Ayyıldız Denizli Serinhisar Kaymakamlığından Dursunbey Kaymakamlığına, Murat Büyükköse Afyonkarahisar Vali Yardımcılığından Karesi Kaymakamlığına Aydın Memuk, Manisa Vali Yardımcılığından Balıkesir Vali Yardımcılığına ve Eyüp Kaykaç, Sakarya Vali Yardımcılığından Balıkesir Vali Yardımcılığına atandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı