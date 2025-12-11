Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem, çevre ilçe ve illerde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgilere göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 10.06'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem vatandaşlarda büyük bir paniğe sebep olmazken, İzmir, Manisa, Bursa ve yakın ilçelerde de hissedildi. Bazı vatandaşlar evlerinden dışarı çıkarken, bazıları ise normal hayatına devam etti. - BALIKESİR