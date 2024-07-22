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Balıkesir'in Hayırsever İsmi Müşerref Yırcalı Vefat Etti

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Balıkesir'in sosyal ve kültürel yaşamında etkili olan Yırcalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı'nın annesi Müşerref Yırcalı, 102 yaşında hayatını kaybetti. Müşerref Yırcalı, Balıkesir'e birçok hayırseverlik çalışması yapmıştı.

Balıkesir'in bir dönem sosyal ve kültürel yaşamında en etkili isimlerden biri olan, Yırcalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı'nın annesi, merhum iş insanı ve politikacı Sırrı Yırcalı'nın eşi Müşerref Yırcalı vefat etti.

Hayırseverliğiyle tanınan Müşerref Yırcalı 102 yaşındaydı.

Asırlık çınar Müşerref Yırcalı, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu. Yırcalı'nın cenazesi 23 Temmuz Salı günü öğle namazına müteakip Zağnos Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Başçeşme Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Balıkesir'de 1922 yılında dünyaya gelen Müşerref Yırcalı, Balıkesir'in ilk un sanayicisi ve İsviçre Buhler makinalarını Türkiye'ye ilk getiren kişi Muharrem Hasbi Koray'ın kızıdır.

Hayırsever kimliği ile öne çıkan Müşerref Yırcalı, Balıkesir'e 1968 senesinde kendi adını taşıyan Çocuk Yuvası yaptırmıştı. Yuvadaki barındırılan kimsesiz çocukların ihtiyaçları da Müşerref hanım tarafından karşılanıyordu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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