Balıkesir haberleri... Burhaniye'de Kurtuluşun 100. Yılı Törenlerle Kutlandı

Burhaniye'nin 8 Eylül 1922'de düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı düzenlenen törenlerle kutlandı.

Burhaniye'nin kurtuluşunun yıl dönümü kutlama etkinlikleri, sabah saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan törenle başladı. Tören çerçevesinde Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Garnizon Komutanı Mustafa Kıraç tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Düzenlenen çelenk töreni sonrası resmi gösteri törenlerine geçildi. Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, günün anlam ve önemine yönelik konuşmasında,"Burhaniye'miz Kurtuluş Savaşı'nda Kuvayı Milliye'nin karargahı olarak tarihin şanlı sayfalarına adını yazdırmıştır. Kurtuluş için yiğitçe savaşan Burhaniye halkı ve efeleri, Mondros Mütarekesi imzalandığında silahlarını müttefik kuvvetlere teslim etmeyenlerdir. Esaret altında iken 'padişahın verdiği ferman geçerli değildir' diye Osmanlı hükümetine telgraf çeken yine Burhaniyelilerdir. Padişahın yolladığı heyeti Nasiha'yı ilçelerine sokmayan Burhaniyeliler ayrıca Osmanlı hükümetinin Burhaniye diye bir kazası yoktur diye telgraf çekilmesine sebep olacak şekilde kuvvacı tavır koymuşlardır" dedi.

Alanı dolduran Burhaniyeliler düzenlenen kutlama törenlerini ilgiyle ve beğeniyle izledi. Program, sivil ve resmi araçlarının geçiştöreni sonrası Kuva-yi Milliye Anıtı ve Burhaniye Belediyesi Kuva-yi Milliye Müzesi ziyaretleriyle son buldu.

Etkinlikler, Burhaniye Belediyesi'nin akşam Cumhuriyet Meydanı'nda düzenleyeceği Çelik konseri ile devam edecek.