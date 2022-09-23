Balıkesir haberleri! Bandırma Anadolu Lisesi Müdüründen Belediye Başkanı Tosun'a Teşekkür Ziyareti

Bandırma Anadolu Lisesi Müdürü Kürşat Doğan, Belediye Başkanı Tolga Tosun'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Müdür Doğan, Başkan Tosun'a okullarının yapım aşamasından bitme aşamasına kadar vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ederek, katkılarından dolayı plaket takdim etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bandırma Anadolu Lisesi'nde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Tosun, şöyle konuştu:

"Bandırma Belediyesi olarak Bandırmamızda eğitim meşalesini taşıyan tüm okullarımıza imkanlarımız ölçüsünde destek olmaya çalışıyoruz. Hayatta en önemli yatırım eğitime yapılan yatırımdır mantığıyla hareket ederek geçen yıl eğitim-öğretime başlayan Bandırma Anadolu Lisesi kentimizde en çok öğrenciye öğretim veren okullarından biri. Okulumuzun binasının tamamlanmasının ardından okul yönetiminin bizden talep ettikleri peyzaj ve okul çevre düzenlemesi çalışmalarına hemen başladık. Okullarımız açılmadan okulumuzun yolunun asfaltını tamamladık. Ayrıca bizden talep ettikleri güvenlik kulübesini de temin ederek okulumuzun girişine yerleştirdik. Öğrencilerimizin güvenle ulaşımlarını sağlayabileceği, fiziki şartları ve çevre düzenlemesi ile uzun yıllar kentimize hizmet edecek olan Bandırma Anadolu Lisemizin öğrencilerine ve öğretmenlerine başarılar diliyorum."