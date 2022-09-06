Balıkesir genel haberi... Solotürk, Balıkesir'in kurtuluşunu kutladı Yerel Haberler Balıkesir haberler... Solotürk, Balıkesir'in kurtuluşunu kutladı Balıkesir'in kurtuluşunun 100. yılı gökyüzünde de kutlandı Milli Mücadele'nin kalesi olan Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı gökyüzünde de kutlandı. Solotürk, Balıkesir'in kurtuluşunu kutladı Balıkesir'in kurtuluşunun 100. yılı gökyüzünde de kutlandı BALIKESİR - Milli Mücadele'nin kalesi olan Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı gökyüzünde de kutlandı. Solotürk ekibinin gökyüzündeki gösterisini binlerce Balıkesirli izledi. Balıkesir'in kurtuluşunun 100. yılı Solotürk tarafından da kutlandı. Balıkesir Valiliğinin daveti üzerine binlerce vatandaş Balıkesir Merkez Havaalanı'na giderek gösteri öncesinde yer tuttu. Havaalanı yolunda kilometrelerce kuyruk oluşurken, vatandaşların birçoğu Balıkesir çevreyolunun etrafına kümelenerek gösteriyi araçlarında izledi. Solotürk'ün havalanması ile vatandaşlar da heyecan dolu dakikalar yaşadı. 7'den 70'e binlerce vatandaş gösteriyi takip ederken, yaklaşık yarım saat süren gösteri sonunda vatandaşlar da oldukları yerden Solotürk'ü alkışladı. Gösteriyi Balıkesir il protokolü de yakından takip etti. Yerel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bahadır Demirçeviren Balıkesir Genel Yerel Güncel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Balıkesir genel haberi... Solotürk, Balıkesir'in kurtuluşunu kutladı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.