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Balıkesir genel haberi... Solotürk, Balıkesir'in kurtuluşunu kutladı

Yerel Haberler

Balıkesir haberler... Solotürk, Balıkesir'in kurtuluşunu kutladı Balıkesir'in kurtuluşunun 100. yılı gökyüzünde de kutlandı Milli Mücadele'nin kalesi olan Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı gökyüzünde de kutlandı.

Solotürk, Balıkesir'in kurtuluşunu kutladı

Balıkesir'in kurtuluşunun 100. yılı gökyüzünde de kutlandı

BALIKESİR - Milli Mücadele'nin kalesi olan Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı gökyüzünde de kutlandı. Solotürk ekibinin gökyüzündeki gösterisini binlerce Balıkesirli izledi.

Balıkesir'in kurtuluşunun 100. yılı Solotürk tarafından da kutlandı. Balıkesir Valiliğinin daveti üzerine binlerce vatandaş Balıkesir Merkez Havaalanı'na giderek gösteri öncesinde yer tuttu. Havaalanı yolunda kilometrelerce kuyruk oluşurken, vatandaşların birçoğu Balıkesir çevreyolunun etrafına kümelenerek gösteriyi araçlarında izledi. Solotürk'ün havalanması ile vatandaşlar da heyecan dolu dakikalar yaşadı. 7'den 70'e binlerce vatandaş gösteriyi takip ederken, yaklaşık yarım saat süren gösteri sonunda vatandaşlar da oldukları yerden Solotürk'ü alkışladı.

Gösteriyi Balıkesir il protokolü de yakından takip etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bahadır Demirçeviren - Yerel

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