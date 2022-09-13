Balıkesir haber! Burhaniye'de Burs Başvuruları Başladı Yerel Haberler Balıkesir haber... Burhaniye Belediyesi'nin Eğitime Destek Derneği aracılığıyla üniversite öğrencilerine verdiği karşılıksız burslar için yeni dönem başvuruları başladı. Burhaniye Belediyesi 'nin Eğitime Destek Derneği aracılığıyla üniversite öğrencilerine verdiği karşılıksız burslar için yeni dönem başvuruları başladı. Geçen yıl başlatılan proje kapsamında Burhaniye Belediyesi tarafından kurulan Eğitime Destek Derneği, ilçedeki 250 öğrenciye burs imkanı sağlamıştı. Ekonomik krizle boğuşan öğrenci ve ailelerine eğitim desteği sağlamak için harekete geçen Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, bu sene de karşılıksız burs desteğini yükselterek devam ettirme kararı aldı. Kendisinin veya ailesinin ilçe sınırları içinde ikamet etmesi şartı aranan adaylar, başvurularını 20 Eylül'e kadar Burhaniye Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü'ne yapabilecek. Eğitime yapılan her yatırımın aydınlık ve çağdaş geleceğin temellerini attığını vurgulayan Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Gençlerimize her zaman inanıyor ve onlara güveniyoruz. Tüm öğrencilerimize eğitim hayatlarında başarılar diliyorum" dedi. Kaynak: ANKA / Yerel Burhaniye Belediyesi Ali Kemal Deveciler Burhaniye Yerel Haberler

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