Balıkesir Edremit Kadıköy'de 20140. Sokak'ta yol bozulmaları gideriliyor

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Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi 20140. Sokak'ta yol çalışmaları devam ediyor.

Ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, yollarda oluşan bozulmaların giderilmesi ve ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi amaçlanıyor.

Kent genelinde sürdürülen yol bakım ve onarım çalışmaları, ihtiyaç duyulan bölgelerde program dahilinde devam ediyor. Ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından yolların vatandaşların kullanımına daha uygun hale getirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı