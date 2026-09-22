Balıkesir Edremit Kadıköy'de 20140. Sokak'ta yol bozulmaları gideriliyor

Balıkesir Edremit Kadıköy'de 20140. Sokak'ta yol bozulmaları gideriliyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi 20140. Sokak'ta yürütülen yol çalışmalarıyla bozulmaların giderilmesi ve ulaşımın daha güvenli, konforlu hale getirilmesi amaçlanıyor. Ekiplerin çalışmaları tamamlandığında yollar vatandaşların kullanımına uygun hale gelecek.
Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi 20140. Sokak'ta yol çalışmaları devam ediyor.
Ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, yollarda oluşan bozulmaların giderilmesi ve ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi amaçlanıyor.
Kent genelinde sürdürülen yol bakım ve onarım çalışmaları, ihtiyaç duyulan bölgelerde program dahilinde devam ediyor. Ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından yolların vatandaşların kullanımına daha uygun hale getirilmesi hedefleniyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı