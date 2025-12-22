Haberler

Balıkesir'de Mobil İkram Aracı hizmete alındı

Balıkesir'de Mobil İkram Aracı hizmete alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle alınan Mobil İkram Aracı, ihtiyaç duyulan anlarda vatandaşlara sıcak ikram sunmak için hizmet verecek. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, aracın önemine vurgu yaptı.

Balıkesir İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Balıkesir Şubesi iş birliği ile "Mobil İkram Aracı" alındı.

Aracın tanıtım programına katılan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, aracı yakından inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Projenin önemine değinen Vali Ustaoğlu, aracın hem hayır işlerinde hem de ihtiyaç duyulan anlarda önemli bir boşluğu dolduracağını belirterek; "Bu anlamlı hizmetin ilimize kazandırılmasında emeği geçen kurumlarımıza ve destek veren hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Mobil ikram aracı şehrimize hayırlı olsun." dedi.

Programa katılarak araç hakkında bilgi veren Balıkesir İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar, aracın kullanım amacı ve teknik donanımı hakkında detayları paylaştı. Müftü Yaşar, Türkiye Diyanet Vakfı'nın "Yolumuz İyilik Olsun" şiarıyla hareket ettiğini vurgulayarak, bu aracın zor günlerde, dini ve sosyal etkinliklerde vatandaşların yanında olacağını ifade etti.

Mobil İkram Aracı'nın, özellikle afet durumlarında, kandil gecelerinde ve yoğun katılımlı organizasyonlarda sıcak ikramlarla Balıkesirlilere hizmet sunması planlanıyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Fidan, Güler ve Kalın'dan Suriye'ye kritik ziyaret! Masadaki ana konu çok kritik

2 Bakan ve MİT Başkanı Suriye'de! Masadaki ana konu çok kritik
Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltı! Yusuf Güney ifade veriyor, Melisa Döngel serbest

Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltı! Ünlü şarkıcı ifade veriyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Serbest bırakılan Melisa Döngel'den ilk açıklama: Haberler gerçeği yansıtmıyor

Saç ve kan örneği verdi! İlk kez konuştu: Gerçeği yansıtmıyor
Piyasaları hareketlendiren iddia: Türkiye'nin 3 dev bankası birleşiyor

Türkiye'nin 3 dev bankası birleşiyor
Türkiye'nin 37 yıllık hastanesi konkordato ilan etti

Türkiye'nin 37 yıllık hastanesi konkordato ilan etti
e-Devlet'e bomba özellik! Arabası olanlar bu hizmete çok sevinecek

e-Devlet'e bomba özellik! Arabası olanlar resmen akın edecek
Serbest bırakılan Melisa Döngel'den ilk açıklama: Haberler gerçeği yansıtmıyor

Saç ve kan örneği verdi! İlk kez konuştu: Gerçeği yansıtmıyor
'Dışarıdan kadın getirmek yasak' tartışmasında oğlu öldürülen babadan kahreden sözler

"Kadın getirmek yasak" tartışması! Oğlu öldürülen baba kahretti
Geçen yıl sahnedeydi, bu yıl masada! 'O Ses Türkiye Yılbaşı' jürileri belli oldu

'O Ses Türkiye Yılbaşı' jürileri belli oldu! Değişiklik dikkat çekti
Hasan Şaş dünyaca ünlü ismin transferine karşı çıktı: Sakın almayın

Dünyaca ünlü ismin transferine karşı çıktı: Sakın almayın
Ümit Dikbayır, DEM Parti milletvekillerine: Meclis'te yeteri kadar terörist var

Özel'in bizzat rozet taktığı vekilden DEM'lilere inanılmaz sözler
Survivor 2026 için geri sayım: İşte merak edilen ünlüler kadrosu...

Survivor 2026 için geri sayım: İşte merak edilen ünlüler kadrosu...
KAP açıklaması geldi! Koç Holding'den milyarlık satın alma

Resmi açıklama geldi! Koç Holding'den milyarlık satın alma
Galatasaraylılar duymasın! Fenerbahçe transferde bir bomba daha patlatıyor

Fenerbahçe transferde bir bomba daha patlatıyor
44 yıl sonra bir ilk! 2 ülkede cüzzam vakaları görülmeye başladı

Kabus 44 yıl sonra geri döndü, kaplıca jet bir kararla kapatıldı
title