Balıkesir'deki okullar el birliğiyle yenilendi: Denetimli serbestlik yükümlülerinden eğitime katkı

Bandırma Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, 'kamuya yararlı bir işte çalıştırma' kapsamında yükümlülere sorumluluk vererek hem eğitim kurumlarının ihtiyaçlarını karşıladı hem de hükümlülerin topluma kazandırılmasına katkı sundu.

Toplumsal katılımı ve iyileştirmeyi amaçlayan bu uygulama ile yükümlüler, topluma verdikleri zararı kamu hizmetinde ücretsiz çalışarak geri öderken, kamu düzeninin sağlanmasına da destek oluyor.

Bu kapsamda yaz tatili döneminde Bandırma'da Şehit Mehmet Gönenç Anadolu Lisesi, Yavuz Sultan Selim İlkokulu, Bandırma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi başta olmak üzere 9 okulda; Gönen'de Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu, Kadir Çöker Ortaokulu ile birlikte 8 okulda; Erdek'te ise Karşıyaka Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Karşıyaka Ortaokulu dahil 4 okulda çalışmalar yürütüldü.

Yaklaşık 40'ın üzerinde yükümlü, 3 aylık süreçte 21 okulda boya, badana, masa-sıra taşınması, dış cephe boyası, çevre temizliği, okul koridorlarının yıkanması, ağaç budama, çöp ve molozların taşınması gibi birçok alanda görev aldı.

Yapılan özverili çalışmalar sayesinde okullar yeni eğitim-öğretim yılına hazır hale getirildi. - BALIKESİR