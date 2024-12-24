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Balıkesir'deki Mühimmat Fabrikasında Patlama: 12 İşçi Hayatını Kaybetti

Balıkesir'deki Mühimmat Fabrikasında Patlama: 12 İşçi Hayatını Kaybetti
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Balıkesir'de bir mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada 12 işçi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Patlamanın nedenleri araştırılırken, hayatını kaybedenlerin yakınları fabrikanın önünde toplandı.

Balıkesir'deki mühimmat fabrikasında 12 işçinin ölümüne sebep olan patlamanın teknik sebepleri araştırılırken, hayatını kaybedenlerin yakınları ise fabrikaya geldi. Köylüsünü kaybeden 5 yıl önce de fabrikadan emekli olan Ali İhsan Elmacı ise "Fabrika faraday kafesi ile kaplı, güvenlik önlemleri üst düzeyde. Nasıl oldu araştırılıyor" dedi.

Balıkesir'e 20-25 kilometre mesafede Karesi ilçesi Kavaklı kırsal mahallesindeki fabrikada saat 08.25 sularında patlama yaşandı. Kapsül üretilen bölümde 08.00 vardiyasına gelen işçiler patlama sonrası büyük şok yaşadı. Patlamanın ardından yangının çıktığı olayda 12 işçi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu açıklanırken, fabrikada çalışanların aileleri bir bir gelmeye başladı. Hayatını kaybeden köylüsü ile ilgili bilgi almak için gelen Ali İhsan Elmacı ise "Patlama olmuş. Henüz ne sebepten dolayı olduğuyla ilgili bir açıklama yapmadılar. Ben de 5 önce bu fabrikada üretim sorumlusuydum. Emekli oldum. Köylümüz Muhammet Ergin vardiya sorumlusuydu. Hassas bir patlayıcı, nasıl olduğunu araştırıyorlar. Yıldırım düştü deniyor. Ama yıldırım düşmesine karşı bütün tedbirleri var. Faraday kafesi ile fabrika kaplı. Güvenlik önlemleri sıkı olan bir fabrikadır" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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