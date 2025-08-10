Balıkesir'deki Deprem Edirne'de Paniğe Neden Oldu

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem, Edirne'de paniğe yol açarak vatandaşları sokağa döktü. Sarsıntı birçok şehirde hissedildi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem, Edirne'de de paniğe neden oldu. Vatandaşlar sarsıntıyla birlikte kendilerini dışarı attı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 19.53'te meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem, Marmara ve Ege bölgelerindeki birçok şehirde hissedildi. Sarsıntı, Edirne'de paniğe neden oldu. Deprem anında büyük korku yaşayan vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Bazı vatandaşlar parklarda ve açık alanlarda bekleyişini sürdürdü. Edirneliler, deprem nedeniyle büyük endişe yaşadıklarını dile getirdiler. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
