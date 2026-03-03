Su ürünleri denetimi gerçekleştirildi

Balıkesir'in Edremit İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Ekibi tarafından, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında denetim gerçekleştirildi. Denetimlerin, halkın sağlıklı ve güvenilir balığa ulaşabilmesi amacıyla aralıksız sürdürüldüğü bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Müdürlüğü Su Ürünleri Ekibi ile Sahil Güvenlik Akçay Tim Komutanlığı personelinin katılımıyla kıyı ötesinde müşterek su ürünleri denetimi yapıldı. Gerçekleştirilen kontrollerde küçük boyda balık avcılığı ile kaçak trol avcılığının önlenmesine yönelik incelemelerde bulunuldu.

Yetkililer, hem karada hem de açık denizde denetimlerin sürdüğünü belirterek, su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini ifade etti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı