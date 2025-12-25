Haberler

Burhaniye'de Üniversite Öğrencileri Sıfır Atık Projesi Başlattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Üniversitesine bağlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğrencileri 'Taşırken Dönüştür' adıyla sıfır atık projesi başlattı. Proje kapsamında öğrenci yapılan reçel ve turşular esnafa dağıtıldı ve sıfır atık bilinci hakkında bilgilendirme yapıldı.

Haber:  Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Üniversitesine bağlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğrencileri tarafından "Taşırken Dönüştür" adıyla sıfır atık projesi başlatıldı. Gastronomi Bölümü 3. sınıf öğrencilerinin yürüttüğü proje kapsamında, öğrencilerin ürettiği reçel ve turşular kavanozlar içerisinde esnafa dağıtılırken, sıfır atık konusunda bilgilendirme yapıldı.

Balıkesir Üniversitesine bağlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğrencileri tarafından "Taşırken Dönüştür" adıyla sıfır atık projesi başlatıldı.

Burhaniye'de Hürriyet Caddesi'nde bir araya gelen öğrenciler buradaki esnafı ziyaret etti. Etkinliğe Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban ile Burhaniye Ticaret Odası Başkanı Hasan Varol da katıldı. Öğrenciler, üzerinde "Taşırken Dönüştür" yazılı torbalarla turşu ve reçel dağıtarak sıfır atık bilincini anlattı. Öğrenciler, Hürriyet Caddesi'ndeki 30 esnafı ziyaret etti. Projede görev alan öğrenciler, etkinlikten duydukları mutluluğu dile getirdi.

Esnafı bilinçlendirmek istediklerini belirten Ziynet Yayla, "Fakültemizde sosyal sorumluluk projesi kapsamında sıfır atık adına bir çalışma yürütüyoruz. Projemizin adı 'Taşırken Dönüştür'. Amacımız sıfır atık bilincini yaygınlaştırmak ve insanları bu konuda bilgilendirmek. Bu projeyle farkındalık oluşturmayı hedefledik" dedi.

Begüm Taslacı ise, "Bu projede beş kişi görev alıyoruz. Meyve ve sebzeleri atmak yerine tamamını kullanarak turşu ve reçel yapıyoruz. Fazlasını atmıyoruz. Amacımız atığı minimum seviyeye indirmek" diye konuştu.

Zeki Özkan da, "Bugün projemiz gereği halkımızı ve esnaflarımızı bilinçlendirmek için çanta dağıtımına çıktık. Atıklardan tüketilebilir ürünler ürettik. Bu ürünlerle esnafı bilinçlendirmek en büyük hedefimiz. Bu projede yer aldığım için mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Yerel
Sadettin Saran adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi

Gözaltındaki Sadettin Saran ifade verdi! İşte savcının talebi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlülere yapılan operasyonlara 'Yaşam biçimi' diyen Balbay'a Sinan Burhan'dan sert tepki

Uyuşturucuya "Yaşam biçimi" dedi, stüdyodan sert tepki gördü
Piyangodan kazandığı 580 milyon lirayı yiyince çöpçülüğe geri döndü

Piyangodan kazandığı 580 milyon TL'yi yiyince çöpçülüğe geri döndü
Türkiye'de de yok satan araçta hayati risk! 179 bin otomobil inceleniyor

Türkiye'de yok satan araçta hayati risk! 179 bin otomobil inceleniyor
Beyazıt Öztürk ekranlara dönüyor! İşte yeni programın yayın tarihi

Beyaz ekranlara dönüyor! İşte yeni programın yayın tarihi
Ünlülere yapılan operasyonlara 'Yaşam biçimi' diyen Balbay'a Sinan Burhan'dan sert tepki

Uyuşturucuya "Yaşam biçimi" dedi, stüdyodan sert tepki gördü
Ailesi Bruce Willis'in beynini bağışlama kararı aldı

Aileden çarpıcı karar! Dünyaca ünlü aktörün beyni bağışlanacak
Mahsur kaldığı dağdan 4 gün sonra kurtarıldı: Yıldızlara bakacaktım, canım sıkılmıştı

Drona bu hareketi yaptı, beklediği yardım eli 4 gün sonra uzandı