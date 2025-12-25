Burhaniye'de Üniversite Öğrencileri Sıfır Atık Projesi Başlattı

Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Üniversitesine bağlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğrencileri tarafından "Taşırken Dönüştür" adıyla sıfır atık projesi başlatıldı. Gastronomi Bölümü 3. sınıf öğrencilerinin yürüttüğü proje kapsamında, öğrencilerin ürettiği reçel ve turşular kavanozlar içerisinde esnafa dağıtılırken, sıfır atık konusunda bilgilendirme yapıldı.

Balıkesir Üniversitesine bağlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğrencileri tarafından "Taşırken Dönüştür" adıyla sıfır atık projesi başlatıldı.

Burhaniye'de Hürriyet Caddesi'nde bir araya gelen öğrenciler buradaki esnafı ziyaret etti. Etkinliğe Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban ile Burhaniye Ticaret Odası Başkanı Hasan Varol da katıldı. Öğrenciler, üzerinde "Taşırken Dönüştür" yazılı torbalarla turşu ve reçel dağıtarak sıfır atık bilincini anlattı. Öğrenciler, Hürriyet Caddesi'ndeki 30 esnafı ziyaret etti. Projede görev alan öğrenciler, etkinlikten duydukları mutluluğu dile getirdi.

Esnafı bilinçlendirmek istediklerini belirten Ziynet Yayla, "Fakültemizde sosyal sorumluluk projesi kapsamında sıfır atık adına bir çalışma yürütüyoruz. Projemizin adı 'Taşırken Dönüştür'. Amacımız sıfır atık bilincini yaygınlaştırmak ve insanları bu konuda bilgilendirmek. Bu projeyle farkındalık oluşturmayı hedefledik" dedi.

Begüm Taslacı ise, "Bu projede beş kişi görev alıyoruz. Meyve ve sebzeleri atmak yerine tamamını kullanarak turşu ve reçel yapıyoruz. Fazlasını atmıyoruz. Amacımız atığı minimum seviyeye indirmek" diye konuştu.

Zeki Özkan da, "Bugün projemiz gereği halkımızı ve esnaflarımızı bilinçlendirmek için çanta dağıtımına çıktık. Atıklardan tüketilebilir ürünler ürettik. Bu ürünlerle esnafı bilinçlendirmek en büyük hedefimiz. Bu projede yer aldığım için mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı.