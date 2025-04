Balıkesir'de Sağlık Altyapısına Önemli Yatırımlar

Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçelerinde sağlık alanında önemli yatırımlar hayata geçiriliyor. Edremit Devlet Hastanesi'ne modern bir Acil Servis Binası kazandırılırken, bölgede sağlık altyapısını güçlendirecek yeni projeler de birbiri ardına hayata geçiriliyor.

Yapımı süren 300 yataklı Edremit Devlet Hastanesi ve 25 üniteli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, ilçede nitelikli sağlık hizmetlerinin yeni adresi olacak. AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, yaptığı açıklamada, "Sağlık olmazsa olmaz; vatandaşlarımızın en kritik anlarında yanlarında olacak bu önemli yatırım Edremit'imize hayırlı, uğurlu olsun," ifadelerini kullandı.

Havran ilçesinde ise İlçe Sağlık Müdürlüğü ile 8 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi, yeni binalarında hizmet vermeye hazırlanıyor. Yetkililer, Havran Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Yapılan açıklamalarda, vatandaşların sağlığı, huzuru ve konforu için çalışmaların aralıksız sürdüğü vurgulandı.

Öte yandan Edremit'in Cennetayağı, Zeytinli ve Kadıköy 2. Eroğlan mahallelerinde de yeni sağlık merkezleri vatandaşların hizmetine sunuluyor. Her mahallede farklı kapasitelere sahip Aile Sağlığı Merkezleri ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları ile sağlık hizmetleri daha erişilebilir hale getiriliyor. İl Başkanı Aydemir, devletin desteğiyle sağlık alanında her geçen gün daha büyük adımlar atıldığını belirterek, "Her şey vatandaşımız için, her şey sağlıklı bir gelecek için," dedi. - BALIKESİR