Edremit Orman İşletme Müdürü Muhammet Solmaz görevine başladı

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde önemli bir görev değişimi yaşandı. Orman İdaresi ve Planlama Şube Müdürü olarak görev yapan Muhammet Solmaz, Edremit Orman İşletme Müdürü olarak tayin edilerek yeni mesaisine resmi olarak başladı.

Balıkesir genelinde yeşil vatanın korunması ve ormancılık faaliyetlerinin daha etkin yürütülmesi amacıyla yürütülen kurumsal görevlendirmelere bir yenisi daha eklendi. Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü idari kadrosunda uzun süredir başarıyla görev yapan ve son olarak Orman İdaresi ve Planlama Şube Müdürlüğü görevini yürüten Muhammet Solmaz, Edremit Orman İşletme Müdürlüğü makamına atandı.

Gelişmenin ardından Balıkesir Orman Bölge Müdürü Musa Şen, Edremit Orman İşletme Müdürlüğü görevine getirilen Muhammet Solmaz'ı makamında ziyaret etti. Yeni dönem projelerinin ve körfez bölgesindeki orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarının da görüşüldüğü tebrik ziyaretinde manevi destek vurgulandı. Bölge Müdürü Şen, Solmaz'a yeni görevinin hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulunarak, körfez ormanlarının muhafazası yönünde gerçekleştireceği tüm teknik çalışmalarda üstün başarılar diledi.

Edremit Orman İşletme Müdürü olarak görevine başlayan Muhammet Solmaz da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Bölge Müdürü Musa Şen'e teşekkürlerini iletti. Orman planlaması konusundaki tecrübelerini Edremit genelindeki koruma ve ağaçlandırma faaliyetlerine aktaracağını belirten Solmaz, tüm personel ile tam bir koordinasyon içerisinde, gece gündüz demeden yeşil vatanı korumak için canla başla çalışacaklarını vurguladı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı