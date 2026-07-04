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Balıkesir'de "Nato'ya Hayır" Eylemi

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Balıkesir'in Havran ve Burhaniye ilçelerinde Vatan Partisi ve Emek Demokrasi Bileşenleri öncülüğünde NATO karşıtı eylemler yapıldı. Eylemlerde NATO'nun dağılması gerektiği vurgulandı.

(BALIKESİR) - Haber: Sefer TALAY

Balıkesir'in Havran ilçesinde Vatan Partililer, Burhaniye ilçesinde ise Emek Demokrasi Bileşenleri'nin öncülüğünde "NATO'ya hayır" eylemi düzenlendi.

Balıkesir'in Havran ilçesinde Vatan Partisi İlçe Başkanlığı öncülüğünde düzenlenen eylemde konuşan İlçe Başkanı Ethem Dülgeroğlu, şunları söyledi:

"7-8 Temmuz günlerinde Ankara'da NATO Zirvesi toplanıyor. NATO söz yerindeyse ABD'nin NATO ülkelerini gütmesini sağlayan dizgindir. Bu gerçeği en çarpıcı örnekleri ile Türkiye tecrübelerinde görüyoruz. Ülkemizdeki 6-7 Eylül olayları, 12 Mart, 12 Eylül darbeleri ve 15 Temmuz darbe girişimi, yurtsever aydınlarımızı katledilmesi gibi örnekler bunu doğrulamaktadır. NATO'da dağılma ve çöküş zorunludur. Sistemin patronu ve temel direği olan ABD'nin dolar saltanatı çöktü. ABD ve Batı Avrupa, tarihlerinde hiç görülmemiş bir ekonomi, toplumsal ve siyasal krize çalkantıya sürükleniyor. Batı Avrupa, Rus tehdidi uydurmalarıyla ekonomisini savaş kışkırtmasıyla ayakta tutma telaşında. Finans yükünü halkın sırtına bindirecekler. ABD'nin silahlı gücü karşısında Rusya, Çin, İran ve Türkiye gibi önemli silahlı güçler oluştu. ABD ve NATO içindeki diğer kapitalist-emperyalist ülkeler arasındaki çelişmeler şiddetlendi ve NATO sistemini sorgulayan boyutlara ulaştı. ABD, NATO içindeki müttefikleriyle düşman konumlara geldi. Türkiye bunun en belirgin örneğidir. ABD'nin Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı ittifak kurması NATO'nun dağılmakta olduğunu gösteriyor. Artık hiçbir güç NATO'yu birleştiremez. NATO'nun dağılmasını ve çöküşünü önleyemez. Ankara'daki zirve NATO'nun cenaze töreni olacaktır."

Burhaniye'de İskele Meydanı'nda düzenlenen eylemde basın açıklamasını Emek Demokrasi Bileşenleri adına İbrahim Doğan yaptı.

Doğan, "Dünyanın kanlı paylaşım savaşlarının hazırlığı olan silahlanma yarışı durdurulmalıdır. Eğitimden sağlığa barınmadan sosyal haklara kadar emekli halkların en temel ihtiyaçlarından kesilerek silahlanmaya aktarılan devasa bütçelere son verilmelidir. Emperyalizme meydan okuyan işçiler, emekliler, kadınlar,  gençler ve aydınlar olarak bir aradayız. Dünyanın dört bir yanında emperyalist savaşlara ve katliamlara karşı mücadele edenlerle savaş çığırtkanlığı yapan sağcı iktidarlara karşı direnenler, soykırımcı İsrail'e verilen desteğe karşı sokakları dolduran on milyonlarla omuz omuzayız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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