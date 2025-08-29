Balıkesir'de Müftülük Nikahı Farklı Bir Atmosfer Yarattı

Balıkesir'de bir çiftin nikahlarını ilçe müftüsü kıydı. Çiftin ortak kararıyla gerçekleştirilen müftülük nikahı, ilçede farklı bir atmosfer oluşturdu.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Hasan Küçük ile Beyza Eren çiftinin nikahlarını ilçe müftüsü Sami Türkel kıydı. Çiftin ortak kararıyla gerçekleştirilen müftülük nikahı, farklı bir atmosfer oluşturdu. Nikah sonrası konuşan İlçe Müftüsü Sami Türkel, "Evet büyük bir deprem yaşadık. Deprem sonrası gençlerimizin nikahlarına hep beraber şahitlik ettik. İlçe müftüsü olarak ben de nikahlarını kıydım. Rabbim hayırlı, mübarek eylesin. Rabbim bir daha bizlere böyle acılar yaşatmasın, hep güzellikler daim eylesin inşallah. Müftü nikahlarının tercih edilmesi hem resmi nikah anlamında hem de dini nikah anlamında dualarıyla sohbetleriyle güzel bir ortam oluşmuş oluyor" dedi.

2017 yılında yapılan düzenleme ile il ve ilçe müftülerine resmi nikah kıyma yetkisi verilmişti. Böylece nikah törenleri hem hukuki hem de dini yönüyle aynı anda gerçekleşebiliyor.

Yeni evli çift Hasan Küçük ve Beyza Eren ise, "Zor günlerden geçtiğimiz bu dönemde yanımızda olan ailelerimize, dostlarımıza ve bu anlamlı nikahı kıyan müftümüz Sami Türkel'e teşekkür ediyoruz. Dualarla evliliğimize adım atmak bizim için çok kıymetli oldu" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR