Balıkesir'de miniklerin at biniciliği heyecanı - Haberler

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Balıkesir'de miniklerin at biniciliği heyecanı

Balıkesir'de miniklerin at biniciliği heyecanı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Anaokulu öğrencileri, at biniciliği ve ok atma konusunda Karesi Atlı Okçuluk ve Gençlik Spor kulübünde yapmış olduğu gezide eğitim aldı.

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Balıkesir'de miniklerin at biniciliği heyecanı

BALIKESİR - Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Anaokulu öğrencileri, at biniciliği ve ok atma konusunda Karesi Atlı Okçuluk ve Gençlik Spor kulübünde yapmış olduğu gezide eğitim aldı.

Balıkesir'de minikler at binme heyecanı yaşadı. İleride herhangi bir korku yaşamamaları adına ata, özenle yaklaştırılan çocuklar ilk önce atı sevdi ardından binicilik eğitimine geçildi. 3 eğitimli at ve eğitim yayı kullandırtılan miniklerin ilk kez at biniciliği eğitimi ve ok atma gibi aktivitelerle tanışmaları velileri de mutlu etti. 3 anaokulu öğretmeni ve 3-6 yaş arası 30 miniğin katıldığı gezi etkinliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve velilerin verdiği izinle düzenlendi. 5 saat süren tempolu etkinlikte ayrıca tarihte kullanılan türklere ait deri zırh, çanta ve börk şapka tanıtıldı. Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Anaokulu Müdürü Nurgül Uysal, 3 anaokulu öğretmeni ve anaokulu çalışanlarının sürekli gözetim ve dikkatle gerçekleştirdiği bu etkinlikte amaçlanan kültürel geçmişi tanıtmakla beraber hayvan sevgisini de aşılamak olduğunu söyledi.

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Batuhan Köse - Yerel

Mustafa Kemal Atatürk Şehir Hastanesi Balıkesir Karesi Yerel Haberler

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