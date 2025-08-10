Balıkesir'de Meydana Gelen Deprem İstanbul'da da Hissedildi

Balıkesir'de meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen deprem anı kameralara yansıdı. Görüntülerde Büyükçekmece'deki bir erkek kuaförünün dolaplarının sallandığı görüldü.

Balıkesir'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, İstanbul'da da hissedildi. İstanbul'da hissedilen depremin şiddeti Büyükçekmece Fatih Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde bulunan bir erkek kuaförünün güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iş yerindeki dolapların ve sandalyelerin sallandığı görüldü. - İSTANBUL