Balıkesir'de Kuraklık Sonrası Beklenen Yağış Geldi

Balıkesir'in Bandırma ve Erdek ilçeleri, yaklaşık 4 aydır süren kuraklığın ardından nihayet yağışla buluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden uyardığı fırtına ve gök gürültülü sağanak etkili oldu. Yağış ilk olarak Aksakal, Manyas, Bandırma ve Erdek hattında etkili oldu. Şiddetli rüzgarla birlikte hava sıcaklığı 8 derece birden düştü. Aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, tente altlarına ve kapalı alanlara sığındı.

Yağış çok yoğun olmasa da, gece boyunca çakan şimşekler ve şiddetli gök gürültüsü vatandaşları uykusuz bıraktı. Özellikle Manyas Kuş Gölü çevresi ve kırsal mahallelerde "süper hücre" etkisiyle kısa süreli dolu geçişleri görüldü. Yer yer dolu şeklinde görülen yağış, kısa süreli de olsa bölgeyi serinletti. - BALIKESİR