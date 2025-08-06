Balıkesir'de Kuraklık Sonrası Beklenen Yağış Geldi

Balıkesir'de Kuraklık Sonrası Beklenen Yağış Geldi
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Balıkesir'in Bandırma ve Erdek ilçeleri, 4 aylık kuraklığın ardından gök gürültülü sağanak yağışla buluştu. Meteorolojinin uyarıları sonrası etkili olan yağış, bölgedeki sıcaklıkları düşürdü ve vatandaşları uykusuz bıraktı.

Balıkesir'in Bandırma ve Erdek ilçeleri, yaklaşık 4 aydır süren kuraklığın ardından nihayet yağışla buluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden uyardığı fırtına ve gök gürültülü sağanak etkili oldu. Yağış ilk olarak Aksakal, Manyas, Bandırma ve Erdek hattında etkili oldu. Şiddetli rüzgarla birlikte hava sıcaklığı 8 derece birden düştü. Aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, tente altlarına ve kapalı alanlara sığındı.

Yağış çok yoğun olmasa da, gece boyunca çakan şimşekler ve şiddetli gök gürültüsü vatandaşları uykusuz bıraktı. Özellikle Manyas Kuş Gölü çevresi ve kırsal mahallelerde "süper hücre" etkisiyle kısa süreli dolu geçişleri görüldü. Yer yer dolu şeklinde görülen yağış, kısa süreli de olsa bölgeyi serinletti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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