Balıkesir'de hayırsever kardeşler annelerinden kalan evi Yardım Sevenler Derneği'ne bağışladı

BALIKESİR Burhaniye ilçesinde, Yardım Severler Derneğinin Burhaniye Şubesini hayata geçiren kurucu Başkanı Fikret Sucuoğlu'nun evlatları annelerinden kalan evi Yardım Sevenler Derneğine bağışladı. Fikret Sucuoğlu Yardım Sevenler Evi adı verilen binanın açılışı için tören düzenlendi.

Kocacami Mahallesi Mehmet Sucu caddesindeki Fikret Sucuoğlu Yardım Sevenler Evi'nin açılışı için düzenlenen törene Türkiye Yardım Severler Derneği Genel Başkanı Dilek Beyazıt da katıldı. Burhaniye Belediye Başkan Vekili Çiğdem Karasakal Avcu, CHP eski Milletvekili Nedret Akova ile eski Belediye Başkanı Fikret Akova, Burhaniye Şube Başkanı Merih Hacer Turgut, bağışçı Prof. Dr. Haluk Sucuoğlu ve Dr. Kamuran Öztan ile dernek üyeleri vatandaşların katıldığı tören açılış konuşmaları ile başladı. Törende ilk konuşmayı yapan Şube Başkanı Merih Hacer Turgut Sucuoğlu ailesine teşekkür etti. Derneğin kuruluşunu anlatan Genel Başkana Dilek Beyazıt da, Sucuoğlu ailesine teşekkür etti. Şube Başkanı Merih Hacer Turgut ve Genel Başkanı Dilek Beyazıt, bağışçı Dr. Kamuran Öztan ve Prof. Dr. Haluk Sucuoğlu'na plaket verdi. Hayırseverlere teşekkür eden Türkiye Yardım Sevenler Derneği Genel Başkanı Dilek Beyazıt, "Ülke genelinde 130 şubesi var. Burhaniye şubemizde 1965 yılında kurulmuş ve kurucu başkanımız bu gün evini bize bağışlayan rahmetli Fikret Sucuoğlu. Sucuoğlu'nun bağışladığı bu evde bundan böyle hem dernek çalışmalarımız yürütülecek, hem de kurulacak atölyelerde hanımlarımız çalışacak. Atatürk Eğitim bursu verdiğimiz öğrencilerimize, ihtiyaçlı ailelerimize, yaptığımız elişleri, atölyelerde hazırlanan malzemelerle yardımlarımız devam edecek. Hem de Atatürk Eğitim Bursuyla Üniversite öğrencilerimiz okuyacak. Sucuoğlu ailesin, bu değerli bağış için Burhaniye Şubemiz adına, yönetim kurulu adına çok teşekkür ediyoruz. Burhaniyelilere teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" dedi. Bağışçılardan Prof. Dr. Haluk Sucuoğlu da, "Rahmetli annem, bir grup arkadaş ile beraber Burhaniye Yardım Sevenler Derneğini kurdu ve ömrünün daha sonraki yıllarında 75 yılına kadar dernekte fiilen çalıştı. Amaç, tabi hem kadınları toplumsal hizmete katmak. Hem de ihtiyaç sahiplerine yardım etmek. Pekçok öğrenciye burs verdiler. Pe çok çocuk yetiştirdiler. Çok insana yardım ettiler. Hala da bu devam ediyor. Kendisinin sahip olduğu evi sağlığında bağışlamak istedi. Böyle bir bağışı yaptı. Bize de tabi bu bağışı yerine getirmek düştü. Bu gün Yardım Sevenler Derneğinin Burhaniye Şubesinin böylece açılışını yaptık. Bundan sonra da annemin arzusu doğrultusunda Yardım Sevenler Derneği aynı şekilde çalışmalarına davam edecek. Örnek olmasını isteriz." dedi.