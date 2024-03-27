Üye Girişi
Haberler

Balıkesir'de Birlik Ortopedik Engelliler Derneği Genel Kurul Toplantısı Yapıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Birlik Ortopedik Engelliler Derneği (BOED) genel kurul toplantısı yapıldı. Toplantıda yapılan seçimlerde tek liste ile giren mevcut başkan Güler Çapraz Özlemiş yeniden Genel Başkanlık görevine getirildi.

BOED binasında gerçekleşen genel kurul toplantısında, Divan Heyeti; Metin Salan, Köksal Özdemir ve Cengiz Dinç isimlerinden oluştu. Üye salt çoğunluğunun sağlandığı genel kurul toplantısında, faaliyet ve denetim kurulları okundu. Çalışmalar hakkında görüş alışverişlerinin yapıldığı toplantıda, geleceğe dair hedefler de masaya yatırıldı.

Toplantıda yapılan seçimlerde; Güler Çapraz Özlemiş yeniden genel başkanlık görevine getirilirken, yönetim kurulu ise; Özer Uygun, Metin Baş, Cengiz Dinç, Kenan Uçar, Emine Özmen ve Özlem Şahin Kalafat isimlerinden oluştu.

BOED Genel Başkanlığı görevine yeniden getirilen Güler Çapraz Özlemiş yaptığı konuşmada, kendisine gösterilen teveccüh nedeniyle genel kurul üyelerine teşekkür etti. Dernek bünyesindeki bütünlüğün pek çok STK'ya örnek bir nitelikte olduğunu savunan Özlemiş, bu bütünlüğün her zaman süreceğini vurguladı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Balıkesir Yerel Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

1 Nisan okullar tatil mi? Seçimden sonra okul yok mu? Ziraat Bankası emekli promosyon 2024 ne kadar? Tarihte bugün ne oldu? 31 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 31 Mart'ta yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 30 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 30 Mart'ta yaşananlar! 29 Mart Tarihte Bugün ne odu? 29 Mart ne günü? 29 Mart'ta doğan ünlüler! 29 Mart'ta ne oldu? Tarihte bugün ne oldu? 28 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 28 Mart'ta yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 27 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 27 Mart'ta yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 26 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 26 Mart'ta yaşananlar! Dünya Tiyatrolar Günü ne zaman? En güzel Dünya Tiyatrolar Günü mesajları! 28 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 28 Mart Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? O kullanmak mecburi mi, oy kullanmamanın cezası ne? PFDK sevkleri ne zaman açıklanacak? Trabzonspor Fenerbahçe maçı PFDK sevk kararları ne zaman açıklanacak? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 27 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Survivor iletişim oyununu kim kazandı, kaç kaç bitti, ödül ne? 27 Mart 2024 Çarşamba Survivor iletişim ödülünü kazanan hangi takım oldu? Survivor kim kazandı? 27 Mart Salı Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title