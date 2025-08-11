Balıkesir'deki deprem market kamerasında!

Balıkesir'deki deprem market kamerasında!
Güncelleme:
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem anı bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde depremin etkisiyle marketin savaş alanına döndüğü görüldü.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün akşam meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün akşam 6.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremde bir kişi hayatını kaybetmiş, 29 kişi de yaralanmıştı.

DEPREM ANI MARKET KAMERASINDA

Depremin bir marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde depremin başlaması ile marketin 3 saniyede adeta savaş alanına döndüğü görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
